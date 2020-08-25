Тихановская призвала граждан на улицы праздновать годовщину независимости

Оппозиционерка Светлана Тихановская пригласила граждан отметить День независимости 25 августа и прийти на площадь Независимости.

Оппонентка белорусского президента Светлана Тихановская призвала граждан отметить День независимости 25 августа и прийти на площадь Независимости в Минске. Об этом она заявила в своем видеобращении.

Отметим, что официально День независимости Беларуси празднуют 3 июля, а 25 августа - день, когда Верховный совет БССР подписал декларацию о государственном суверенитете. Это было в 1991 году.

"Сегодня, 25 августа, в 18.00 депутаты, принимавшие участие в принятии закона о независимости, выйдут на площадь Независимости в Минске. Ждем вас в 18:00. Вместе мы построим страну для жизни", - сказала Тихановская.

Высказываясь о массовых акциях протеста в Беларуси, оппозиционерка сообщила , что это "мирная революция".

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