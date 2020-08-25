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Тихановская призвала граждан на улицы праздновать годовщину независимости

Комментариев: 2
Оппозиционерка Светлана Тихановская пригласила граждан отметить День независимости 25 августа и прийти на площадь Независимости.
Тихановская пригласила белорусов отпраздновать День независимости
Тихановская пригласила белорусов отпраздновать День независимости
 
Оппонентка белорусского президента Светлана Тихановская призвала граждан отметить День независимости 25 августа и прийти на площадь Независимости в Минске. Об этом она заявила в своем видеобращении.
 
Отметим, что официально День независимости Беларуси празднуют 3 июля, а 25 августа - день, когда Верховный совет БССР подписал декларацию о государственном суверенитете. Это было в 1991 году.
 
"Сегодня, 25 августа, в 18.00 депутаты, принимавшие участие в принятии закона о независимости, выйдут на площадь Независимости в Минске. Ждем вас в 18:00. Вместе мы построим страну для жизни", - сказала Тихановская.
 
Напомним, Светлана Тихановская назвала свою цель в случае получения поста президента.
 
Высказываясь о массовых акциях протеста в Беларуси, оппозиционерка сообщила, что это "мирная революция".

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Теги: Беларусь, День Независимости, празднование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Woodbrother    25.08.2020, 18:26
Оценка:  0
Woodbrother
Тихановская - законно избранный президент Беларуси.
Мидди    25.08.2020, 17:52
Оценка:  0
Мидди
А ты возглавить протесты не собираешься,ведьма?Своих детей защищаешь,а белорусских-нет!Крови,крови жаждешь.
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