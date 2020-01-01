В Беларуси суд отправил под арест члена Координационного совета

Сергей Дылевский возглавляет стачечный комитет Минского тракторного завода. Его задержали 24 августа.

Суд Заводского района Минска арестовал на 10 суток члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Сергея Дылевского. Его обвиняют в нарушении правил организации массовых мероприятий, сообщает ТАСС во вторник, 25 августа.

"Дылевского арестовали на 10 суток", – сказали в пресс-службе суда.

Суд над еще одним членом президиума совета – Ольгой Ковальковой – продолжается, добавил собеседник агентства.

Дылевский возглавляет стачком Минского тракторного завода (МТЗ), а Ковалькова является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Сотрудники правоохранительных органов задержали их 24 августа у проходной МТЗ, а позже составили административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, что предполагает штраф или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, 19 августа оппозиция Беларуси объявила о начале работы Координационного совета по передаче власти.

Уже на следующий день в Беларуси возбудили уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания Координационного совета.

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