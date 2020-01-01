Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Беларуси суд отправил под арест члена Координационного совета

Комментариев: 0
Сергей Дылевский возглавляет стачечный комитет Минского тракторного завода. Его задержали 24 августа.
Сергей Дылевский проведет под арестом минимум 10 суток
Сергей Дылевский проведет под арестом минимум 10 суток
Белапан

Суд Заводского района Минска арестовал на 10 суток члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Сергея Дылевского. Его обвиняют в нарушении правил организации массовых мероприятий, сообщает ТАСС во вторник, 25 августа.

"Дылевского арестовали на 10 суток", – сказали в пресс-службе суда.

Суд над еще одним членом президиума совета – Ольгой Ковальковой – продолжается, добавил собеседник агентства.

Дылевский возглавляет стачком Минского тракторного завода (МТЗ), а Ковалькова является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Сотрудники правоохранительных органов задержали их 24 августа у проходной МТЗ, а позже составили административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, что предполагает штраф или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, 19 августа оппозиция Беларуси объявила о начале работы Координационного совета по передаче власти.

Уже на следующий день в Беларуси возбудили уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания Координационного совета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Оппозиция, Выборы, Беларусь, суд, арест, аресты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь