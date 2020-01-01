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Шторм Laura возле США усилился до урагана

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Сейчас ураган Laura движется на северо-запад со скоростью 28 км/ч, скорость порывов ветра в пределах урагана достигает 33 м/с.
Laura готовится обрушиться на Техас, Луизиану и Миссисипи
Laura готовится обрушиться на Техас, Луизиану и Миссисипи
 
Тропический шторм Laura у южного побережья США усилился до уровня первой категории ураганов по шкале Саффира - Симпсона. Об этом во вторник, 25 августа, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
 
 
По его данным, сейчас ураган Laura движется на северо-запад со скоростью 28 км/ч. Скорость порывов ветра в пределах урагана достигает 33 м/с.
 
Напомним, режим чрезвычайного положения был введен в штате Техас в связи тропическими штормами Marco и Laura, которые приближались к его территории в понедельник, 24 августа.
 
Максимальная скорость порывов ветра в пределах шторма Marco составляла 18 м/с, в пределах шторма Laura - 26 м/с.

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Теги: США, ураган, шторм, штормовое предупреждение
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Источник: korrespondent.net

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