Опубликовано видео стрельбы по журналистке в Минске

Журналистка белорусского издания Наша Ніва Наталья Лубневская была ранена резиновой пулей 10 августа.

Опубликовано видео, как в Минске 10 августа во время мирной акции протеста белорусский спецназовец стрелял в журналиста. Видео опубликовало издание Наша Ніва.

Десятки силовиков появились в тот вечер на улице Кальварийской в Минске, где проходила мирная акция протеста. Один из силовиков остановился в 10 метрах от группы журналистов в синих жилетах "Пресса" и нацелил на Наталью оружие.

Наталья Лубневская уже больше двух недель находится в больнице. Ей уже сделали одну операцию, не исключено, что понадобится следующая. Неизвестно, сколько времени ей придется провести в больнице.

Лубневская написала заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту нанесения ей телесных повреждений. Редакция издания предоставила следователям видеозапись, на которой запечатлен выстрел.

Напомним, журналистку Наша Ніва Наталью Лубневскую ранили в ногу резиновой пулей. В дни протестов в Беларуси не работал мобильный интернет. Несмотря на это в сети публиковали видео избиений работников СМИ.

Также сообщалось, что в сети появилось видео гибели Александра Тарайковского с нового ракурса, которое опровергает версию МВД Беларуси.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet