Ученые нашли первого пациента, который повторно заболел COVID

Житель Гонконга впервые лечился от коронавируса более двух недель. Затем после поездки за границу он снова заболел.

Специалисты Гонконгского университета (Китай) обнаружили, где впервые в мире человек повторно заразился коронавирусом. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на публикацию в медицинском журнале Clinical Infectious Diseases.

Так, сообщается, что первым подтвержденным случаем повторного заражения коронавирусом стал 33-летний житель Гонконга. Заболевание у мужчины обнаружили спустя 4,5 месяца после первого случая заражения.

Пациент был госпитализирован 29 марта, когда у него появились первые легкие симптомы и врачи поставили диагноз COVID-19. Спустя немного более, чем через две недели, мужчину выписали.

Повторно он заразился после того, как вернулся в Гонконг из Испании через Великобританию. Положительный тест на коронавирус житель Гонконга получил 15 августа и был госпитализирован, но по-прежнему без симптомов.

Исследователи сравнили секвенированные геномы вируса после обеих инфекций и обнаружили, что вторая инфекция, похоже, немного отличается от исходного штамма вируса. Ученые заявили, что это подтверждает, что случай является истинным повторным заражением, а не положительным результатом из-за затяжной первой инфекции.

Открытие предполагает, что некоторые пациенты, выздоравливающие от COVID-19, могут иметь лишь кратковременный иммунитет, который защищает от повторного заражения ненадолго.

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