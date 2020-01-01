ЕС обсудит санкции против 15-20 чиновников из Беларуси - СМИ

Официальный представитель Евросоюза Хельга Шмид пояснила, что ЕС сделает все, чтобы санкции не оказали негативного влияния на белорусский народ.

В Евросоюзе обсуждают вопрос введения персональных санкций против 15-20 белорусских чиновников, но пока число тех, кто войдет в черный список, неизвестно. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы ЕС, пишет ТАСС

"Мы говорим о 15-20 чиновниках, однако я бы предпочел не называть точного числа, поскольку неизвестно, сколько из них войдет в окончательный список", - сказал он, подчеркнув, что санкционный список не будет принят на встрече глав МИД ЕС 27-28 августа в Берлине.

"Что касается санкций по Беларуси, встреча (в Берлине) носит неформальный характер, там не ожидается практических решений. Мы намерены ввести санкции, чтобы изменить политику Беларуси. В принципе мы намерены ввести санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию выборов и полицейские репрессии", - сообщил чиновник.

Также, по его словам, ЕС "должен собрать достаточные доказательства, чтобы они могли выдержать иски в (Европейском) суде (юстиции) в Люксембурге", где рассматриваются иски людей и компаний, включенных ЕС в различные санкционные списки.

Ранее замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид, выступая на внеочередном заседании Комитета Европарламента по иностранным делам посвященном ситуации в Беларуси, заявила, что ЕС "очень тщательно готовит новый санкционный список" против Беларуси.

"Мы должны быть полностью уверены по каждому включенному в санкционный список политику. Мы должны быть уверены, что это решение не окажет негативного влияния на белорусский народ. Мы также намерены провести широкую переоценку отношений ЕС с Беларусью", - сказала она.

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