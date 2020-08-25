РПЦ сменила предстоятеля в Беларуси

Патриаршим экзархом Беларуси назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко). Он так же стал митрополитом Минским и Заславским с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.

Ранее митрополит Павел извинился за поздравления Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Беларуси credo.press

Священный Cинод Русской православной церкви освободил митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева) от должности патриаршего экзарха Беларуси. Об этом во вторник, 25 августа, сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Русской православной церкви Владимир Легойда, передает ТАСС.

Вместо него патриаршим экзархом Беларуси назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко). Он так же назначен митрополитом Минским и Заславским с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией, уточнил Легойда.

Напомним, ранее глава Белорусского экзархата МП РПЦ митрополит Павел извинился за поздравления Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Беларуси.

Ранее митрополит ответил на вопросы верующих и призвал молитвенно поддерживать незаконно задержанных и оскорбленных. Такая совместная молитва будет проходить ежедневно в 13:00 и будет сопровождаться процессией.

После начала протестов митрополит Минский и Заславский Павел призвал белорусов к благоразумию, миру, диалогу и пониманию.