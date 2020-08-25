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РПЦ сменила предстоятеля в Беларуси

Комментариев: 1
Патриаршим экзархом Беларуси назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко). Он так же стал митрополитом Минским и Заславским с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.
Ранее митрополит Павел извинился за поздравления Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Беларуси
Ранее митрополит Павел извинился за поздравления Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Беларуси
credo.press
 
Священный Cинод Русской православной церкви освободил митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева) от должности патриаршего экзарха Беларуси. Об этом во вторник, 25 августа, сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Русской православной церкви Владимир Легойда, передает ТАСС.
 
 
Вместо него патриаршим экзархом Беларуси назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко). Он так же назначен митрополитом Минским и Заславским с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией, уточнил Легойда.
 
Напомним, ранее глава Белорусского экзархата МП РПЦ митрополит Павел извинился за поздравления Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Беларуси.
 
Ранее митрополит ответил на вопросы верующих и призвал молитвенно поддерживать незаконно задержанных и оскорбленных. Такая совместная молитва будет проходить ежедневно в 13:00 и будет сопровождаться процессией.
 
После начала протестов митрополит Минский и Заславский Павел призвал белорусов к благоразумию, миру, диалогу и пониманию.
 
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Теги: церковь, Беларусь, протесты, РПЦ, РПЦ МП
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    25.08.2020, 18:12
Оценка:  -1
Woodbrother
Беларусы в большинстве своем католики. Им москвопопы по балалайке.
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