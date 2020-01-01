В Британии начали испытания лекарства от COVID

Около 50 волонтеров испытают на себе изобретенное лекарство. Некоторые из них уже получили дозу.

В Британии фармацевтическая компания AstraZeneca начала клинические испытания лекарства от коронавируса COVID-19. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на сообщение компании.

В испытаниях препарата примут участие около 50 волонтеров в Великобритании в возрасте от 18 до 55 лет. Некоторые из них уже получили дозу нового лекарства. В ходе тестирования эксперты обратят особое внимание на эффективность и реакцию организма на препарат.

По данным AstraZeneca, которая также занимается разработкой вакцины против коронавируса совместно с учеными Оксфордского университета, препарат под рабочим названием AZD7442 представляет собой комбинацию двух антител, произведенных идентичными иммунными клетками.

"Эти испытания являются важным этапом работы в разработке нашей комбинации идентичных антител с целью профилактики или лечения COVID-19", - заявил вице-президент биофармацевтического исследования компании Мене Пангалос.

По его словам, "такая комбинация антител вкупе с запатентованной технологией продления периода полураспада (антител к коронавирусу - .ред.) может повысить эффективность и длительность использования (препарата - Ред.), а также сократить шансы устойчивости вируса".

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