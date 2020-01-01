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РФ заявила о ликвидации сотен боевиков после гибели генерала в Сирии

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Было ликвидировано более трехсот боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов.
Гладких убили 18 августа
Гладких убили 18 августа
Nuz.uz
 
Российские военные сообщили, что ликвидировали сотни боевиков в районе так называемой белой пустыни в центральной части Сирии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя российской группировки в республике.
 
В ответ на гибель генерал-майора Вооруженных сил России Вячеслава Гладких ударами авиации Воздушно-космических сил РФ ликвидировано 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ вооружения и боеприпасов.
 
О гибели генерала Гладких стало известно 18 августа. Сообщалось, что на обочине по пути следования колонны, которая возвращалась с гуманитарной миссии, сработало взрывное устройство. 
 
Согласно информации военного аналитика Леонида Нерсисян, опубликованной в своем материале для издания EurAsia Daily, Гладких погиб в результате недостаточно аккуратных действий военных при выполнении своей задачи. Вследствие этого колонна с находившимся в ней военачальником попала в ловушку.
 
Момент гибели генерал-майора попал на видео.
 

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Теги: Сирия, Боевики, Конфликт в Сирии, российские войска, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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