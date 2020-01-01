Верховный суд Беларуси отказался открыть дело по выборам

Верховный суд отказал в рассмотрении жалоб трех экс-кандидатов в президенты, поскольку ЦИК не признала выборы недействительными.

Верховный суд Беларуси отказал в открытии дела по жалобах экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской на решение ЦИК об утверждении результатов выборов. Решение суд опубликовано во вторник. 25 августа.

Также Верховный суд отказал в возбуждении дела по жалобам экс-кандидатов в президенты Андрея Дмитриева и Анны Канопацкой о непризнании результатов выборов президента.

Из определений суда следует, что обжаловать решение ЦИК об итогах выборов, если выборы не признавались Центральной комиссией недействительными, невозможно.

Напомним, оппоненты Александра Лукашенко обжаловали результаты подсчета, но в ЦИК нарушений не увидели, заявив, что оснований признавать их недействительными нет.

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