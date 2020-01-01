В России курс евро обновил исторический максимум

На торгах во вторник курс европейской валюты на максимуме почти достиг 89 рублей, что является рекордом.

В России курс евро во вторник, 25 августа, вырос до 88,91 рубля, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара на максимуме достигал 75,14 рубля.

Позже курсы иностранных валют снизились на 10 копеек.

Курс рубля упал, несмотря на подорожание нефти до 46 долларов за баррель.

Напомним, на фоне нефтяного кризиса весной курсы доллара и евро в России выросли до максимума за четыре года. После стабилизации на рынке нефти курс рубля укрепился.

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