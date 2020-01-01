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СМИ показали решение Совбеза Беларуси по протестам

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Принятые решения, согласно опубликованному документу, дублирую поручения Лукашенко, даные неделю назад.
Людей на акциях в Беларуси стало меньше, но они не прекращаются
Людей на акциях в Беларуси стало меньше, но они не прекращаются
tut.by

Совет безопасности Беларуси во вторник, 25 августа, принял меры по стабилизации обстановки. Официально текст документа будет опубликован в полночь, но его содержание публикует портал Office Life.

Согласно опубликованному документу, Совбез поручил правительству обеспечить бесперебойную работу экономики, а также разъяснить на местах негативные последствия забастовок.

Министерству обороны поручено отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве.

Кроме того, МВД Беларуси следует не допускать беспорядков в стране и особенно в Минске, а также "защитить рабочие коллективы от шельмования".

МИД должен предупредить глав стран Запада об ответственности "за разжигание беспорядков".

КГБ поручено выявлять и пресекать действия организаторов акций протеста и вскрывать каналы их финансирования.

СМИ поручено разъяснять людям, что "неконституционные действия - путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства".

 

Отметим, поручения Совбеза аналогичны тем, которые президент Александр Лукашенко раздал на заседании 19 августа.

 

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Теги: Беларусь, протесты, совбез
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Источник: korrespondent.net

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