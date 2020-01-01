СМИ показали решение Совбеза Беларуси по протестам
Совет безопасности Беларуси во вторник, 25 августа, принял меры по стабилизации обстановки. Официально текст документа будет опубликован в полночь, но его содержание публикует портал Office Life.
Согласно опубликованному документу, Совбез поручил правительству обеспечить бесперебойную работу экономики, а также разъяснить на местах негативные последствия забастовок.
Министерству обороны поручено отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве.
Кроме того, МВД Беларуси следует не допускать беспорядков в стране и особенно в Минске, а также "защитить рабочие коллективы от шельмования".
МИД должен предупредить глав стран Запада об ответственности "за разжигание беспорядков".
КГБ поручено выявлять и пресекать действия организаторов акций протеста и вскрывать каналы их финансирования.
СМИ поручено разъяснять людям, что "неконституционные действия - путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства".
Отметим, поручения Совбеза аналогичны тем, которые президент Александр Лукашенко раздал на заседании 19 августа.
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