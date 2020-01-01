Выдвижение Трампа. С чем президент идет на выборы

В США проходит Национальный съезд Республиканской партии, на котором на пост президента будет официально выдвинута кандидатура действующего главы государства Дональда Трампа.

Президентская гонка в США выходит на финишную прямую. Демократы уже официально назвали своим кандидатом Джо Байдена. Республиканцы окончательно выдвинут Трампа уже в четверг.

Съезд Демократической партии превратился в открытую травлю действующего президента. Чем ответят республиканцы?

Съезд имени Трампа

Национальный съезд Республиканской партии формально проходит одновременно в городе Шарлотт штата Северная Каролина и в Джексонвилле штата Флорида.

Такие партийные съезды проходят раз в четыре года. Нынешний продлится четыре дня, с 24 по 27 августа. Впрочем, из-за пандемии больших собраний нигде проводиться не будет, а сам Трамп будет участвовать в съезде дистанционно.

Трамп произнесет свою речь в Белом доме в четверг, и в ней он официально примет предложение Республиканской партии баллотироваться на пост президента США.

Ожидается, что помимо Трампа будут выступать также его супруга Мелания и другие члены семьи, вице-президент США Майк Пенс и приглашенные гости.

Демократы проводили свой съезд на прошлой неделе, номинально в Милуоки (штат Висконсин), а в реальности полностью дистанционно. Их кандидат Джо Байден принял номинацию в минувший четверг.

Стартовые шансы

В национальных социологических опросах Байден набирает стабильное большинство.

Большинство штатов почти всегда голосуют одинаково, и это означает, что на самом деле шанс на победу у обоих кандидатов есть всего в нескольких штатах. В этих местах и решается судьба выборов.

Опросы общественного мнения показывают, что у Байдена лидирующие позиции в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине - трех индустриальных штатах, в которых его соперник-республиканец в 2016 году одержал победу с перевесом менее 1%.

Но именно те ключевые штаты, в которых Трамп с большим отрывом выиграл в 2016 году, сегодня больше всего беспокоят его предвыборную команду. Его перевес в Айове, Огайо и Техасе составлял тогда 8-10%, но сейчас он идет вровень с Байденом во всех трех штатах.

Эти цифры могут помочь объяснить его решение сменить руководителя избирательной кампании в июле и его регулярные ссылки на "фальшивые опросы".

Букмекеры, однако, пока не списывают Трампа со счетов. Последние ставки все еще дают ему примерно один шанс на победу 3 ноября из трех.

Скандалы

Правоохранительные органы США задержали бывшего советника Трампа Стива Бэннона по делу некоммерческой организации We Build The Wall (Мы строим стену), созданной в 2019 году для сбора пожертвований на строительство стены на границе США и Мексики. Бэннон является председателем консультативного совета организации. По версии офиса прокурора Южного округа Нью-Йорка, Бэннон присвоил часть пожертвований, которые получила организация. Всего ей перечислили больше 25 миллионов долларов. Бэннон, как утверждается, получил более миллиона долларов.

Именно история со строительством стены на границе с Мексикой была основой предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

Против Трампа сейчас ополчилось большинство американских поп-звезд. Дальше всех пошла молодая американская певица Билли Айлиш. Она выступила на Национальном съезде Демократической партии США — и призвала голосовать за кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах.

“Вам не нужна я, чтобы понять, что творится бардак. Дональд Трамп разрушает нашу страну и все, что для нас важно. Нам нужны лидеры, которые будут решать такие проблемы как изменение климата и COVID-19, а не отрицать их. Лидеры, которые будут бороться против системного расизма и неравенства. Все начинается с голосования за кого-то, кто понимает, как много поставлено на карту, за кого-то, кто создает команду, разделяющую наши ценности. Все начинается с голосования против Дональда Трампа и за Джо Байдена”, — призвала Билли Айлиш.