Лукашенко обратился к протестующим

Cопротивление силовикам станет основанием для жестких ответных действий с их стороны, заявил белорусский лидер.

Участники антиправительственных протестов будут жестко преследоваться за переход к силовым действиям. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщило информагентство БелТА.

"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит", – сказал Лукашенко. По его словам, власть намерена ужесточить репрессии против активистов.

"Те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, кто пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся - мы в плен никого не берем", - заявил белорусский лидер.

Он также отметил, что сопротивление силовикам станет основанием для жестких ответных действий.

"Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше – все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся", – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что не намерен бежать из страны в случае смены власти. По словам Лукашенко, оппоненты не дождутся заката его политической карьеры, но он не будет держаться за кресло президента посиневшими пальцами.

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