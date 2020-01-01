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Литва выразила протест Беларуси

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Нота призывает объяснить нарушение двустороннего соглашения и гарантировать избежание повторения таких нарушений.
Решение официального Минска в Вильнюсе расценили как нарушение двусторонних соглашений
Решение официального Минска в Вильнюсе расценили как нарушение двусторонних соглашений
m24.ru
 
Министерство иностранных дел Литвы в пятницу, 30 октября, направило ноту протеста посольству Беларуси из-за решения официального Минска закрыть пропуск через свою государственную границу. Об этом сообщил издание Европейская правда со ссылкой на МИД Литвы.
 
 
"В четверг днем Беларусь в одностороннем порядке закрыла границу с Литвой, не сообщив об этом Литве и нарушив процедуры, предусмотренные двусторонним соглашением", - подчеркивают в литовском МИД. 
 
Нота призывает объяснить это нарушение двустороннего соглашения и гарантировать избежание повторения таких нарушений, отмечается в сообщении.
 
Напомним, ранее Литва заблокировала выделение финансирования для Беларуси в рамках программы Евросоюза по трансграничному сотрудничеству.

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Теги: Беларусь, Дипломатия, Литва, МИД
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Источник: korrespondent.net

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