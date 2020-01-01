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В Греции двое подростков погибли от землетрясения, в Турции - новые жертвы

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Землетрясение в Эгейском море произвело значительные разрушения и смерти людей на территории двух стран.
Церковь на острове Самос после землетрясения
Церковь на острове Самос после землетрясения
twitter.com/BLaCKPanthaR9

На греческом острове Самос в пятницу, 30 октября, в результате землетрясения обрушилась стена, в результате чего погибли двое детей. Также из-под завалов вытащили двух людей, сообщает издание The National Herald.

Отмечается, что двое детей переходили узкую улицу в городе и в этот момент на них рухнула стена.

Прибывшие на место происшествия службы экстренной помощи извлекли из-под завалов юношу и девушку.

По информации телеканала ERT-1, погибли два юноши в возрасте 15 и 17 лет.

Также сообщается, что в турецком Измире количество жертв землетрясения возросло до 12. Пострадали по меньшей мере 419 человек. На завалах продолжаются спасательно-поисковые работы.

Как известно, отношения между Турцией и Грецией в последнее время сильно обострилось, однако в связи с землетрясением, которое задело обе страны, власти двух стран обменялись соболезнованиями и выразили готовность оказать помощь.

Напомним, в городе Измир, который стал эпицентром толчков, было разрушено не менее 20 домов. Ранее сообщалось о шести погибших. Также сообщалось, что эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 произошел в районе Сеферихисар на глубине 11,8 км. 

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Теги: Турция, Землетрясения, Греция, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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