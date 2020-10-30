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Власти Грузии оплатят населению услуги ЖКХ

Комментариев: 4
Данное решение принято для преодоления кризисных последствий от карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, пояснил грузинский премьер.
Те, кто не нуждается в такой помощи, могут подать соответствующее заявление, уточнил грузинский премьер
Те, кто не нуждается в такой помощи, могут подать соответствующее заявление, уточнил грузинский премьер
Depositphotos
 
Правительство Грузии заплатит за газ и электроэнергию, которую местные домохозяйства используют в ноябре-феврале. Об этом сообщило издание Новости Грузии со ссылкой на заявление премьер-министра Георгия Гахария.
 
 
"С 1 ноября начинается оплата коммунальных услуг нашим гражданам в зимний период. Это будет четыре месяца, начиная с ноября", - сказал он. 
 
По словам грузинского премьера, данное решение принято для преодоления кризисных последствий от карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.
 
"Эта помощь коснется каждой семьи, которая потребляет электроэнергию до 200 кВт-ч, а также до 200 м3 газа, включая плату за воду и очистку. Это тот минимум, чем сегодня правительство может поддержать своих граждан", - заявил Гахария.
 
Те, кто не нуждается в такой помощи, могут подать соответствующее заявление, уточнил премьер.
 
Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что жесткий карантин не будет повторно вводиться в Украине, поскольку для этого решения нет экономических ресурсов.

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Теги: Грузия, Тарифы ЖКХ, эпидемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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donizete    30.10.2020, 22:41
Оценка:  +18
donizete
Во-первых, в Грузии сейчас парламентские выборы. Возможно просто пиар власти. Во-вторых, пусть сначала все-таки оплатят. А языком все умеют трепать.
Asmo    31.10.2020, 00:16
Оценка:  +10
Asmo
Та оплатят, перед президентскими долги по кредитам списывали, это очередная косточка от олигархов..
mtommoup    30.10.2020, 22:08
Оценка:  -24
mtommoup
Так то ж в Грузии...А в нашей охреНэньке всё наоборот.Тарифный геноцид продолжается.Аппетиты барыг растут безостановочно,а власти с ними в доле...
Р_И_К    30.10.2020, 23:18
Оценка:  +11
Р_И_К
ПНХ, москворылый бот
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