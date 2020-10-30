Власти Грузии оплатят населению услуги ЖКХ

Данное решение принято для преодоления кризисных последствий от карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, пояснил грузинский премьер.

Те, кто не нуждается в такой помощи, могут подать соответствующее заявление, уточнил грузинский премьер Depositphotos

Правительство Грузии заплатит за газ и электроэнергию, которую местные домохозяйства используют в ноябре-феврале. Об этом сообщило издание Новости Грузии со ссылкой на заявление премьер-министра Георгия Гахария.

"С 1 ноября начинается оплата коммунальных услуг нашим гражданам в зимний период. Это будет четыре месяца, начиная с ноября", - сказал он.

По словам грузинского премьера, данное решение принято для преодоления кризисных последствий от карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

"Эта помощь коснется каждой семьи, которая потребляет электроэнергию до 200 кВт-ч, а также до 200 м3 газа, включая плату за воду и очистку. Это тот минимум, чем сегодня правительство может поддержать своих граждан", - заявил Гахария.

Те, кто не нуждается в такой помощи, могут подать соответствующее заявление, уточнил премьер.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что жесткий карантин не будет повторно вводиться в Украине, поскольку для этого решения нет экономических ресурсов.

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