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В Париже копы задержали нападавшего с ножами - СМИ

Комментариев: 1
Мужчина с двумя ножами пытался наброситься на прибывших по вызову полицейских. Его задержали.
Полицейские задержали нападавшего
Полицейские задержали нападавшего

В столице Франции в пятницу, 30 октября, полицейские задержали мужчину, который пытался наброситься на них с ножами в 15 округе Парижа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступил вызов в связи с тем, что человек с ножом стучал в дверь своей соседки. Женщина была напугана и вызвала полицию. На место оперативно прибыли полицейские, они встретили мужчину во дворе дома. У него было два ножа. И он попытался наброситься на полицейских", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел в 15 округе Парижа около 15:00 по местному времени.

Мужчину задержали. В ходе инцидента раненых нет.

Напомним, накануне во Франции произошло два теракта, еще два удалось предотвратить. В частности, в Ницце мужчина обезглавливал людей в церкви. Число жертв нападения в Ницце возросло до троих. Двоих жертв мужчина убил внутри собора Богоматери. В стране объявили максимальный уровень террористической угрозы.

 

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Теги: теракт, Франция, Париж, нож
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
flacon9havi    31.10.2020, 00:33
Оценка:  0
flacon9havi
Танок з шаблями не дали станцювати.
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