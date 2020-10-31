В Париже копы задержали нападавшего с ножами - СМИ

Мужчина с двумя ножами пытался наброситься на прибывших по вызову полицейских. Его задержали.

В столице Франции в пятницу, 30 октября, полицейские задержали мужчину, который пытался наброситься на них с ножами в 15 округе Парижа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступил вызов в связи с тем, что человек с ножом стучал в дверь своей соседки. Женщина была напугана и вызвала полицию. На место оперативно прибыли полицейские, они встретили мужчину во дворе дома. У него было два ножа. И он попытался наброситься на полицейских", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел в 15 округе Парижа около 15:00 по местному времени.

Мужчину задержали. В ходе инцидента раненых нет.

Напомним, накануне во Франции произошло два теракта, еще два удалось предотвратить. В частности, в Ницце мужчина обезглавливал людей в церкви. Число жертв нападения в Ницце возросло до троих. Двоих жертв мужчина убил внутри собора Богоматери. В стране объявили максимальный уровень террористической угрозы.

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