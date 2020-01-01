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В Италии очередной коронавирусный рекорд

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Суточный прирост превысил 31 тысячу. Почти две сотни людей скончались от осложнений коронавирусной болезни.
Суточный прирост COVID-19 превысил 31 тысячу
Суточный прирост COVID-19 превысил 31 тысячу
Getty Images

В Италии за последние сутки COVID-19 выявили у 31 084 человек, что стало новым антирекордом в стране с начала пандемии. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что за последние сутки от коронавируса в Италии умерли 199 человек.

Всего в Италии с начала эпидемии зафиксировали уже более 647 тысяч случаев заболевания COVID-19, из них более 38 тысяч стали смертельными.

В то же время выздоровели 283 567 человек.

Напомним, двумя днями ранее в Италии сообщили о почти 25 тысячах новых случаев COVID-19 за сутки, что также было антирекордом.

А сегодня сообщалось, что в Италии из-за карантина устроили школу на пляже. Чиновники и предприниматели поставили парты, стулья и зонты от солнца прямо на песок.

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Теги: Италия, статистика, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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