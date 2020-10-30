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В Грузии утверждают, что Украина сама отменила прилет своих наблюдателей

Комментариев: 3
В Грузии отрицают слова главы делегации Украины в ПАСЕ Ясько о том, что украинскую делегацию не пустили в страну.
В Тбилиси заявили, что не блокировали прилет украинской делегации
В Тбилиси заявили, что не блокировали прилет украинской делегации
МЗС Грузії

В Агентстве гражданской авиации Грузии отрицают сообщения о том, что грузинская сторона блокировала прилет в Тбилиси украинских депутатов и журналистов, которые должны были быть наблюдателями на парламентских выборах в стране. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает Грузия Online.

"Сообщаем, что в Агентство гражданской авиации поступила заявка от SkyUp Airlines на частный чартерный рейс по маршруту Киев-Тбилиси-Киев 30 октября, который должен был доставить делегацию Рады Украины для наблюдения за выборами в качестве наблюдателей. Однако 30 октября в 2:09 SkyUp Airlines снова обратилась в агентство с просьбой отменить запрос на разрешение на полет, сославшись на заказчика рейса", - сообщает в пятницу ведомство.

Отмечается, что при этом агентство публикует и само сообщение, полученное от авиакомпании SkyUp Airlines.

Ранее глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ, депутат ВР от Слуги народа Елизавета Ясько заявила, что власти Грузии отменили разрешение на прием самолета из Украины с делегацией Верховной Рады.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что станет премьером страны в случае победы его партии Единое национальное движение на парламентских выборах, намеченных на 31 октября. 

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Теги: Грузия, Выборы, Наблюдатели
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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flacon9havi    31.10.2020, 00:17
Оценка:  0
flacon9havi
Нема найгіршої у світі вади, ніж брехуни, призначені до влади.
Путин-Xyйло    30.10.2020, 23:33
Оценка:  +20
Путин-Xyйло
Кто-то явно врёт!
mtommoup    30.10.2020, 22:57
Оценка:  -22
mtommoup
Что себе позволяют грузины?Они что,хотят поссориться со всемогущим Клоуном-Нелохом?
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