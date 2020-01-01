Бельгия снова вводит строгие меры изоляции из-за пандемии

В Бельгии продлены школьные каникулы, закрываются магазины. Ограничения также коснутся сферы услуг и собраний людей.

Власти Бельгии из-за продолжающегося роста заражения коронавирусом решили расширить ограничения: в стране продлеваются школьные каникулы, закрываются магазины и предприятия сферы услуг, в гости разрешается приглашать не более одного человека, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает The Brusseles Times.

"Мы возвращаемся к строгой изоляции, которая преследует только одну цель: гарантировать, что наша система здравоохранения не рухнет", - цитирует The Brussels Times Де Кро.

Он подчеркнул, что жителям страны необходимо максимально ограничить физические контакты.

Новые меры, если их срок не уточняется отдельно, вступят в силу вечером 1 ноября и продлятся до 13 декабря. В начале декабря власти оценят их эффективность.



В целях безопасности вводятся следующие правила:

приглашать в гости можно не более одного человека. Тем, кто живет один, разрешено принимать два человека

все не являющиеся жизненно необходимыми магазины закрываются. Они смогут продавать свои товары через службу доставки. Как уточняет местные СМИ, останутся работать магазины, торгующие едой для людей и животных, аптеки и газетные киоски

в стране закрываются предприятия сферы немедицинских услуг, требующих тесного контакта, парикмахерские и косметологические центры

все высшие учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения до конца года. С 1 декабря некоторые занятия, при необходимости, разрешат проводить очно

школьные каникулы продлеваются до 15 ноября. После этого в школы вернуться все ученики начальных классов и только 50% учеников второго и третьего классов средней школы

гостиницы позволят работать, но в них закроются бары и рестораны. На территории отелей постояльцы смогут питаться только в своих номерах

с 3 ноября закроются парки отдыха

перестанут работать зоопарки

на похороны допускаются максимум 15 человек

В Бельгии по-прежнему можно будет собираться группой до четырех человек. При этом все должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Сохраняется общенациональный комендантский час. Он действует с полуночи до 5.00 утра.

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