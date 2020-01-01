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Бельгия снова вводит строгие меры изоляции из-за пандемии

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В Бельгии продлены школьные каникулы, закрываются магазины. Ограничения также коснутся сферы услуг и собраний людей.
Бельгия вернула жесткий карантин из-за коронавируса
Бельгия вернула жесткий карантин из-за коронавируса
Belga

Власти Бельгии из-за продолжающегося роста заражения коронавирусом решили расширить ограничения: в стране продлеваются школьные каникулы, закрываются магазины и предприятия сферы услуг, в гости разрешается приглашать не более одного человека, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает The Brusseles Times.

"Мы возвращаемся к строгой изоляции, которая преследует только одну цель: гарантировать, что наша система здравоохранения не рухнет", - цитирует The Brussels Times Де Кро.

Он подчеркнул, что жителям страны необходимо максимально ограничить физические контакты.

Новые меры, если их срок не уточняется отдельно, вступят в силу вечером 1 ноября и продлятся до 13 декабря. В начале декабря власти оценят их эффективность.

В целях безопасности вводятся следующие правила:

  • приглашать в гости можно не более одного человека. Тем, кто живет один, разрешено принимать два человека
  • все не являющиеся жизненно необходимыми магазины закрываются. Они смогут продавать свои товары через службу доставки. Как уточняет местные СМИ, останутся работать магазины, торгующие едой для людей и животных, аптеки и газетные киоски
  • в стране закрываются предприятия сферы немедицинских услуг, требующих тесного контакта, парикмахерские и косметологические центры
  • все высшие учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения до конца года. С 1 декабря некоторые занятия, при необходимости, разрешат проводить очно
  • школьные каникулы продлеваются до 15 ноября. После этого в школы вернуться все ученики начальных классов и только 50% учеников второго и третьего классов средней школы
  • гостиницы позволят работать, но в них закроются бары и рестораны. На территории отелей постояльцы смогут питаться только в своих номерах
  • с 3 ноября закроются парки отдыха
  • перестанут работать зоопарки
  • на похороны допускаются максимум 15 человек

В Бельгии по-прежнему можно будет собираться группой до четырех человек. При этом все должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. 

Сохраняется общенациональный комендантский час. Он действует с полуночи до 5.00 утра.

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Теги: Бельгия, пандемия, карантин, ограничение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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