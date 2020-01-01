В ВОЗ оценили риски для путешественников

В ближайшее время Всемирная организация здравоохранения опубликует новые рекомендации для тех, кто путешествует в условиях пандемии.

В ВОЗ считают, что сейчас риски для здоровья путешественников "относительно низки" Unsplash

В ВОЗ заявляют, что в данное время риски для здоровья путешественников "относительно низки", а снижению опасности путешествий поспособствовали тестирование на COVID-19 и карантинные меры. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает Reuters.

Так, исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан считает, что увеличение масштабов тестирования на коронавирус сделало путешествия более безопасными с эпидемиологической точки зрения.

"Теперь международные поездки стали относительно безопасными"и представляют относительно невысокий риск для здоровья", - заявил он.

При этом Райан отметил, что полностью обезопасить путешествия сейчас невозможно.



"Странам приходится идти на компромисс между риском передачи инфекции от прибывающего путешественника и социально-экономической выгодой от разрешения путешествий", - сказал Райан.

Он отметил, что безопасность путешествий стала возможно благодаря тестированию на COVID-19 при въезде в страну и другим карантинным мерам.

"Сейчас мы анализируем все это. И в ближайшее время опубликуем новые рекомендации", - добавил эксперт ВОЗ.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены тем, что у людей, переболевших коронавирусом переболевших COVID-19 людей остаются в средне- и долгосрочной перспективе болезненные последствия, затрагивающие важные системы организма.

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