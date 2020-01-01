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Баку и Ереван договорились не вести огонь по мирному населению

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Стороны решили прекратить преднамеренные обстрелы гражданских объектов и активно сотрудничать в поиске и возврате тел погибших.
Баку и Ереван договорились не стрелять по мирным объектам и населению
Баку и Ереван договорились не стрелять по мирным объектам и населению

Главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не стрелять по гражданским объектам в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении Минской группы ОБСЕ по итогам переговоров в Женеве, опубликованом на сайте организации в пятницу, 30 октября.

Уточняется, что переговоры министров иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и Азербайджана Джейхуна Бахрамова длились шесть часов.

"Стороны не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом. Стороны будут активно участвовать в проведении операций по обмену телами погибших", - говорится в заявлении ОБСЕ.

Кроме того, Баку и Ереван предоставят в Международному комитету Красного креста и офису личного представителя действующего председателя ОБСЕ необходимые гарантии безопасности для содействия.

В течение недели указанные организации получат список военнопленных для обеспечения обмена.

Ранее замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи в ходе визита в Баку огласил свой план урегулирования конфликта между двумя странами. 

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Теги: конфликт, Армения, Азербайджан, Баку, ОБСЕ, Женева, нагорный карабах, Ереван
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Источник: korrespondent.net

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