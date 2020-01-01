Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Выросло число жертв землетрясения в Турции

Комментариев: 0
Главный удар стихии пришелся на крупный город Измир, который является одним из туристических центров страны.
В результате землетрясения в Турции число погибших увеличилось до 20
В результате землетрясения в Турции число погибших увеличилось до 20

При землетрясении на западе Турции в пятницу по меньшей мере 20 человек погибли и почти 800 получили ранения. Такие данные в субботу, 31 октября, опубликовало Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

"В общей сложности 763 человека получили ранения: 702 человека в Измире, пять в Манисе, два в Балыкесире и 54 в Айдыне. В районе стихийного бедствия работают 3204 спасателя, 20 поисковых собак и 450 автомобилей", - говорится в тексте.

Отмечается, что завершены поисково-спасательные работы в 4 из 17 разрушенных зданий Измира.

Агентство также представило данные о 211 афтершоках, 23 из которых имели магнитуду более 4.

Напомним, землетрясение произошло днем в пятницу, 30 октября, и продлилось 15 секунд. Его эпицентр находился в Эгейском море. Также подземные толчки ощущались в Стамбуле, Чанаккале, Денизли и Бурсе.

Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, Землетрясения, жертвы, разрушения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь