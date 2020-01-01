Португалия запретила поездки по стране

Чтобы снизить риск передачи вируса во время национального праздника Всех Святых, власти Португалии решили ужесточить карантинные требования.

В Португалии ввели запрет на поездки жителей по стране из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19. Запрет будет действовать в течение пяти дней. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает Reuters.

Сообщается, что по всей стране были установлены контрольно-пропускные пункты, чтобы остановить несанкционированные поездки во время пятидневного запрета на передвижение.

"Перемещение между более чем 300 муниципалитетами Португалии запрещено с пятницы, 30 октября, по 3 ноября. Таким образом власти пытаются снизить риск передачи коронавируса во время национального праздника Всех Святых", - говориться в сообщении.

В Португалии, где проживает чуть более 10 миллионов человек, было зарегистрировано сравнительно небольшое число случаев заболевания - 137 272 и 2468 смертей, но в пятницу число новых случаев достигло 4656, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии. Объемы тестирования также увеличились.

Напомним, институт молекулярной медицины в Лиссабоне объявил, что разработал первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус COVID-19.

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