Португалия запретила поездки по стране
В Португалии ввели запрет на поездки жителей по стране из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19. Запрет будет действовать в течение пяти дней. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает Reuters.
Сообщается, что по всей стране были установлены контрольно-пропускные пункты, чтобы остановить несанкционированные поездки во время пятидневного запрета на передвижение.
"Перемещение между более чем 300 муниципалитетами Португалии запрещено с пятницы, 30 октября, по 3 ноября. Таким образом власти пытаются снизить риск передачи коронавируса во время национального праздника Всех Святых", - говориться в сообщении.
В Португалии, где проживает чуть более 10 миллионов человек, было зарегистрировано сравнительно небольшое число случаев заболевания - 137 272 и 2468 смертей, но в пятницу число новых случаев достигло 4656, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии. Объемы тестирования также увеличились.
Напомним, институт молекулярной медицины в Лиссабоне объявил, что разработал первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус COVID-19.
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