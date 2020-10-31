Армения запросила помощь у России по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 31 октября направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил помочь "обеспечить безопасность". Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.
Отмечается, что он запросил помощь основываясь на двусторонних соглашениях между странами.
В письме армянский лидер представил ситуацию, сложившуюся в результате конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Он также в очередной раз обвинил Турцию, которая является членом НАТО, во вмешательстве в конфликт.
В сообщении отмечается, что учитывая факты приближения боевых действий к границам Республики Армения, притязаний на территорию Армении, премьер-министр обратился к президенту РФ с просьбой "начать безотлагательные консультации по определению вида и размера содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией, а также на ст. 2 соглашения О дружбе, сотрудничестве и взаимном содействии от 29 августа 1997 года".
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Ранее Пашинян заявлял, что Армения готова к "болезненным компромиссам" по Карабаху, но не к капитуляции.
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