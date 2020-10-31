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Армения запросила помощь у России по Карабаху

Комментариев: 4
В Ереване заявили, что боевые действия приближаются к границам республики и на основе двустороннего соглашения попросили о помощи.
Пашинян просит Путина о помощи
Пашинян просит Путина о помощи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 31 октября направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил помочь "обеспечить безопасность". Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

Отмечается, что он запросил помощь основываясь на двусторонних соглашениях между странами.

В письме армянский лидер представил ситуацию, сложившуюся в результате конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Он также в очередной раз обвинил Турцию, которая является членом НАТО, во вмешательстве в конфликт.

В сообщении отмечается, что учитывая факты приближения боевых действий к границам Республики Армения, притязаний на территорию Армении, премьер-министр обратился к президенту РФ с просьбой "начать безотлагательные консультации по определению вида и размера содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией, а также на ст. 2 соглашения О дружбе, сотрудничестве и взаимном содействии от 29 августа 1997 года".

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Ранее Пашинян заявлял, что Армения готова к "болезненным компромиссам" по Карабаху, но не к капитуляции.

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Теги: Россия, Путин, Армения, Карабах, нагорный карабах
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Духовный_скреп    31.10.2020, 11:23
Оценка:  +21
Духовный_скреп
Верните захваченный Карабах и конфликт завершится.
БРОКЕР_666    31.10.2020, 11:16
Оценка:  +25
БРОКЕР_666
гордые армянские хачи решили опуститься на колени перед ордынскими ушлёпками?
Woodbrother    31.10.2020, 10:32
Оценка:  +22
Woodbrother
Вся 300 летняя история так называемой армении ничему армян не научила. На редкость безмозговые персонажи, но губу любят раскатывать далеко.
blya-tolyan    31.10.2020, 10:17
Оценка:  +26
blya-tolyan
жареные буряты подойдут? Только мало уже их, на Донбассе червей кормят.
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