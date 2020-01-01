В субботу на протесты в белорусской столице вышли женщины и люди с ограниченными возможностями.

В субботу, 31 октября, в Минске проходят два марша протеста. Один из них – марш женщин, второй – марш людей с инвалидностью, сообщает ТАСС.

Отмечается, что около сотни женщин собрались у кинотеатра Беларусь и двинулись в центр столицы.

Сначала участницы марша прошли мимо СИЗО на улице Володарского, где содержатся арестованные за участие в протестных акциях. Проходя мимо изолятора, женщины скандировали "Выпускай!" С таким же требованием протестующие обратились к властям, проходя рядом со зданием КГБ, в СИЗО которого также находятся известные в Белоруссии политики, признанные правозащитным сообществом политзаключенными.

К маршу присоединились протестующие из числа людей с ограниченными возможностями, которые начали свою акцию от Красного костела в центре Минска. Правоохранительные органы пока не вмешиваются в происходящее, предупреждая участников акции о ее незаконном характере.

Cмотрите фотогалерею: В Минске проходит протестный марш

Напомним, накануне Александр Лукашенко обратился к протестующим, заявив, что сопротивление силовикам станет основанием для жестких ответных действий с их стороны. "Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук", - сказал Лукашенко.

Также сообщалось, что Лукашенко создает народные дружины из бывших военных.

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