Трамп обвинил американских врачей в завышении цифр по COVID

Дональд Трамп утверждает, что медики якобы завышают статистику по коронавирусу, чтобы зарабатывать больше денег.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские медики якобы умышленно завышают статистику по коронавирусу, чтобы заработать больше денег. Об этом он сказал во время избирательной встречи в Мичигане, сообщает CNN в субботу, 31 октября.

"Наши врачи - очень умные люди. Итак, что они делают. Говорят: извините, но все умирают от COVID ... А это около $2 тысяч надбавки, поэтому они имеют больше денег", - сказал Трамп.

Издание пишет, что 30 октября в США был зафиксирован самый высокий показатель ежедневной заболеваемости за весь период пандемии, а в 17-ти штатах зарегистрировано рекордное количество госпитализаций. Это стало третьим суточным антирекордом за трое суток.

Ранее Трамп пообещал, что пандемия скоро закончится. Американский лидер считает, что Байден со своей командой пытаются запугать людей заболеванием COVID-19.

Также Трамп заявил, что вакцина от COVID-19 положит конец пандемии. В США подтверждено почти 9 миллионов случаев коронавируса, из них более 230 тысяч закончились смертью пациентов.

Выборы президента в США 2020: все подробности

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet