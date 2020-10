Во французском Лионе стреляли в православного священника

Священник как раз закрывал церковь, когда его ранили из огнестрельного оружия. Стрелок скрылся с места происшествия.

В Лионе во Франции неизвестный стрелял в православного священника - он получил тяжелое пулевое ранение. Об этом сообщает Franceinfo в субботу, 31 октября.

Инцидент произошел ранее сегодня, когда священник закрывал церковь. Злоумышленник, стрелявший в священника, скрылся с места происшествия.

Теперь полиция Лиона предупредили население об опасности пребывания у места преступления и рекомендовала избегать этого района.

Как уточняет BFM TV, инцидент произошел рядом с Греческой православной церковью на улице Сен-Лазар. Неизвестный дважды выстрелил из дробовика в живот 52-летнего протоиерея греческой национальности, когда тот закрывал свою церковь. Священнику оказали помощь на месте и госпитализировали.

BREAKING - Massive manhunt for the terrorist who shot an Orthodox priest in a Greek church in #Lyon is now underway.pic.twitter.com/zBhYOzRNst — Disclose.tv (@disclosetv) October 31, 2020

Напомним, что ранее во Франции произошло два теракта, еще два удалось предотвратить. В частности, в Ницце мужчина обезглавливал людей в церкви. Число жертв нападения в Ницце возросло до троих. Двоих жертв мужчина убил внутри собора Богоматери. В стране объявили максимальный уровень террористической угрозы.

