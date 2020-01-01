На выборах в парламент Грузии лидирует правящая партия

Партия Грузинская мечта побеждает, согласно данным экзитполов. На втором месте оппозиционная партия Единое национальное движение - Сила в единстве.

В Грузии прошли парламентские выборы, и экзитполы опубликовали первые результаты. Об этом сообщает Эхо Кавказа в субботу, 31 октября.

Экзитполы компаний IPSOS, Public Opinion Strategies, Survation, Edison Research по заказу грузинских телеканалов показывают, что на парламентских выборах уверенно побеждает правящая партия Грузинская мечта.

Бидзина Иванишвили, лидер Грузинской мечты, уже объявил о победе и поблагодарил избирателей за поддержку.

При этом второе место, по данным экзитполов, занимает оппозиционная партия Единое национальное движение - Сила в единстве. По предварительным оценкам, оппозиционеры набирают от 23 до 33%.

Напомним, что ранее украинских наблюдателей не пустили на выборы в Грузию. Около 30 депутатов из трех фракций планировали быть наблюдателями на парламентских выборах в Грузии по приглашению партии Единое национальное движение, возглавляемой Михеилом Саакашвили.

При этом в Грузии утверждают, что Украина сама отменила прилет своих наблюдателей. В Грузии отрицают слова главы делегации Украины в ПАСЕ Ясько о том, что украинскую делегацию не пустили в страну.

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