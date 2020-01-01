Австрия возвращает жесткий карантин

Почти на месяц в стране вводят комендантский час, а общепиту разрешено работать только на вынос.

Австрия со вторника, 3 ноября, возвращается к жесткому карантину из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в Twitter в субботу, 31 октября.

В стране введут комендантский час, который будет действовать до 30 ноября. При этом австрийцам будет запрещено покидать свое жилище с 20:00 до 6:00 для встреч или посещения других людей. В то же время будет разрешено ходить на работу, прогуливаться или помогать другим людям.

Местные СМИ пишут, что в стране также запретят посещать рестораны и кафе. Заведения общественного питания будут подавать еду или напитки только на вынос. Гостиницам будет разрешено принимать только бизнес-клиентов. Будут закрыты и зоопарки, театры и музеи.

В то же время школы в Австрии продолжат работать, но австрийские власти проверят, влияют ли они на распространение коронавируса.

По словам Курца, такие меры нужны для того, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения.

"Мы осознаем, что эти меры непопулярные и означают массовое ограничения свободы. Но они необходимы для облегчения нашего лечения", - добавил он.

Напомним, что ранее в Словакии начали общенациональное тестирование на COVID-19. Всем словакам делают тесты на антиген, результаты которого готовы через 15-30 минут. Отказавшиеся сдать тест должны самоизолироваться, а за нарушение карантина грозит штраф.

Также сообщалось, что Португалия запретила поездки по стране. Чтобы снизить риск передачи вируса во время национального праздника Всех Святых, власти Португалии решили ужесточить карантинные требования.

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