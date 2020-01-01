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В Англии вводят локдаун из-за эпидемии COVID-19

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Новые ограничения вступят в силу с четверга, 5 октября, и будут действовать до начала декабря.
Джонсон объявил локдаун в Англии
Джонсон объявил локдаун в Англии

В Англии с 5 ноября вводят жесткий карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон на брифинге в субботу, 31 октября.

Предварительно, карантинные ограничения будут действовать до начала декабря. Джонсон пояснил, что с четверга жители Англии будут обязаны оставаться дома.

Выходить из дома будет можно только:

  • для учебы;
  • для работы;
  • для занятия спортом или отдыха на природе;
  • по медицинским показаниям;
  • для закупки продуктов и предметов первой необходимости;
  • для заботы о других людях.

При этом заведениям общепита разрешается работать только на вынос, а бары, пабы и рестораны закроют. Останутся только основные магазины, чтобы англичане имели возможность пополнять запасы.

"Настало время действовать, потому что альтернативы нет", - резюмировал Джонсон.

Напомним, что Австрия возвращает жесткий карантин. Почти на месяц в стране вводят комендантский час, а общепиту разрешено работать только на вынос.

Также сообщалось, что Бельгия снова вводит строгие меры изоляции из-за пандемии. В Бельгии продлены школьные каникулы, закрываются магазины. Ограничения также коснутся сферы услуг и собраний людей.

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Теги: Британия, карантин, Англия, Великобритания, Борис Джонсон, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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