В Англии вводят локдаун из-за эпидемии COVID-19

Новые ограничения вступят в силу с четверга, 5 октября, и будут действовать до начала декабря.

В Англии с 5 ноября вводят жесткий карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон на брифинге в субботу, 31 октября.

Предварительно, карантинные ограничения будут действовать до начала декабря. Джонсон пояснил, что с четверга жители Англии будут обязаны оставаться дома.

Выходить из дома будет можно только:

для учебы;

для работы;

для занятия спортом или отдыха на природе;

по медицинским показаниям;

для закупки продуктов и предметов первой необходимости;

для заботы о других людях.

При этом заведениям общепита разрешается работать только на вынос, а бары, пабы и рестораны закроют. Останутся только основные магазины, чтобы англичане имели возможность пополнять запасы.

"Настало время действовать, потому что альтернативы нет", - резюмировал Джонсон.

Напомним, что Австрия возвращает жесткий карантин. Почти на месяц в стране вводят комендантский час, а общепиту разрешено работать только на вынос.

Также сообщалось, что Бельгия снова вводит строгие меры изоляции из-за пандемии. В Бельгии продлены школьные каникулы, закрываются магазины. Ограничения также коснутся сферы услуг и собраний людей.

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