В Англии вводят локдаун из-за эпидемии COVID-19
В Англии с 5 ноября вводят жесткий карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон на брифинге в субботу, 31 октября.
Предварительно, карантинные ограничения будут действовать до начала декабря. Джонсон пояснил, что с четверга жители Англии будут обязаны оставаться дома.
Выходить из дома будет можно только:
- для учебы;
- для работы;
- для занятия спортом или отдыха на природе;
- по медицинским показаниям;
- для закупки продуктов и предметов первой необходимости;
- для заботы о других людях.
При этом заведениям общепита разрешается работать только на вынос, а бары, пабы и рестораны закроют. Останутся только основные магазины, чтобы англичане имели возможность пополнять запасы.
"Настало время действовать, потому что альтернативы нет", - резюмировал Джонсон.
Напомним, что Австрия возвращает жесткий карантин. Почти на месяц в стране вводят комендантский час, а общепиту разрешено работать только на вынос.
Также сообщалось, что Бельгия снова вводит строгие меры изоляции из-за пандемии. В Бельгии продлены школьные каникулы, закрываются магазины. Ограничения также коснутся сферы услуг и собраний людей.
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