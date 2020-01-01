В Берлине открыли аэропорт, который строился 14 лет

На строительство BER немецкие власти потратили около семи миллиардов евро, тогда как изначальная смета составляла два миллиарда.

В столице Германии официально открылся новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER), строительство которого началось в 2006 году. Об этом в субботу, 31 октября, сообщило издание DW.

Отмечается, что воздушная гавань уже приняла два самолета внутренних рейсов. На утро воскресенья запланирован первый вылет - в Лондон.

По данным издания, открытие BER сопровождалось разными акциями протеста: представителей природоохранных организаций, местных жителей и таксистов. Всего собралось около трех тысяч протестующих.

На строительство нового аэропорта немецкие власти потратили около семи миллиардов евро, тогда как изначальная смета составляла два миллиарда. При этом сдача объекта переносилась шесть раз. Журналисты прозвали BER "кладбищем миллиардов".

В связи с открытием новой воздушной гавани международные аэропорты Берлина Шенефельд и Тегель будут закрыты, поскольку они устарели с технической точки зрения.

Как сообщалось, авиакомпания Ryanair с конца октября текущего года увеличила количество рейсов Киев - Берлин от двух до семи на неделю. Существенное увеличение количества перелетов по маршруту связано с ростом спроса по нему.

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