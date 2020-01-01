США предложили отправить в Карабах скандинавских миротворцев

Устойчивое соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе без участия миротворческих сил невозможно, считают в Вашингтоне.

Для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе целесообразно разместить на его территории миротворцев из стран Скандинавии. Об этом в субботу, 31 октября, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен во время выступления перед армянской диаспорой в Лос-Анджелесе.

При этом О’Брайен подчеркнул, что миротворческие силы не должны быть из Турции, стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе из Штатов, а также из соседствующих из Арменией и Азербайджаном государств.

"Мы считаем, что обеим странам (участникам конфликта - ред.) следует согласиться на скандинавских миротворцев. Мы работаем с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования миротворческих сил, которые можно было бы разместить в регионе для поддержания режима прекращения огня", - отметил американский политик.

По его словам, устойчивое соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе без участия многонациональных миротворческих сил или наблюдателей невозможно.

Напомним, к Скандинавии принято относить Норвегию, Швецию, Данию и Финляндию.

Ранее сообщалось, что Ереван обратился с просьбой к РФ помочь "обеспечить безопасность" в Нагорном Карабахе. На это в Москве ответили, что помощь возможна в том случае, если бои перейдут непосредственно на территорию Армении.

В свою очередь Баку выступил против вовлечения третьих стран в нагорно-карабахский конфликт и подчеркнул, что турецкие военнослужащие в боестолкновениях участия не берут.

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