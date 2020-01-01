После землетрясения в Измире из-под завалов спасли более ста человек

Погибли 39 граждан страны, пострадали 885. В девяти зданиях города поисково-спасательные работы продолжаются.

В турецком Измире после землетрясения, которое произошло накануне, спасатели достали из-под завалов 103 человека. Об этом в субботу, 31 октября, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

По последним данным ведомства, 39 человек стали жертвами стихии, один из них утонул. Еще 885 получили травмы разной степени тяжести.

Как информировал мэр Измира Тунч Сойер, в результате подземных толчков в городе серьезно пострадали 20 зданий, в девяти из них поисково-спасательные работы продолжаются.

По данным СМИ, большая часть спасателей сосредоточена возле восьмиэтажного здания Riza, в котором размещались офисы и квартиры. Дом полностью разрушен в результате землетрясения.

Напомним, землетрясение магнитудой 7 баллов произошло 30 октября в Турции. Его эпицентр находился в Эгейском море. Главный удар стихии пришелся на крупный город Измир, который является одним из туристических центров страны. Толчки ощущались также в Стамбуле, Чанаккале, Денизли и Бурсе.

Как сообщалось, в результате этого же землетрясения на греческом острове Самос погибли двое детей. Юноша и девушка переходили улицу, когда на них обрушилась стена.

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