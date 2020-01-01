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Пресс-секретарь Эрдогана заразился COVID-19

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Ранее коронавирусом нового типа заболел глава МВД Турции Сулейман Сойлу, его госпитализировали.
Советник Эрдогана Ибрагим Калын
Советник Эрдогана Ибрагим Калын
dailysabah

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что инфицирован коронавирусом. Об этом в субботу, 31 октября, политик написал в Twitter.

"Я нахожусь на последнем этапе лечения коронавируса, который переношу с легкими симптомами. Я в порядке. Благодарю всех, кто звонит, спрашивает, отправляет сообщения, молится", - отметил Калын.

При этом он не упомянул, когда в последний раз контактировал с главой государства.

Как известно, ранее новой коронавирусной инфекцией заразился также министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Его госпитализировали.

По последним данным, в стране с населением почти 85 миллионов человек COVID-19 подтвердили в 375 367 граждан. При этом 232 971 зараженный выздоровел и 10 252 - скончались от осложнений коронавирусной болезни.

Турция занимает 23 место в мире по заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось, что мэр Стамбула Экрем Имамоглу заразился коронавирусом. Он призвал своих подписчиков соблюдать меры предосторожности на фоне пандемии.

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Теги: Турция, пресс-служба, заражение, Эрдоган, советник президента, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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