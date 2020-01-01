Пресс-секретарь Эрдогана заразился COVID-19
Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что инфицирован коронавирусом. Об этом в субботу, 31 октября, политик написал в Twitter.
При этом он не упомянул, когда в последний раз контактировал с главой государства.
Как известно, ранее новой коронавирусной инфекцией заразился также министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Его госпитализировали.
По последним данным, в стране с населением почти 85 миллионов человек COVID-19 подтвердили в 375 367 граждан. При этом 232 971 зараженный выздоровел и 10 252 - скончались от осложнений коронавирусной болезни.
Турция занимает 23 место в мире по заболеваемости COVID-19.
Ранее сообщалось, что мэр Стамбула Экрем Имамоглу заразился коронавирусом. Он призвал своих подписчиков соблюдать меры предосторожности на фоне пандемии.
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