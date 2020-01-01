Пресс-секретарь Эрдогана заразился COVID-19

Ранее коронавирусом нового типа заболел глава МВД Турции Сулейман Сойлу, его госпитализировали.

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что инфицирован коронавирусом. Об этом в субботу, 31 октября, политик написал в Twitter.

"Я нахожусь на последнем этапе лечения коронавируса, который переношу с легкими симптомами. Я в порядке. Благодарю всех, кто звонит, спрашивает, отправляет сообщения, молится", - отметил Калын.

При этом он не упомянул, когда в последний раз контактировал с главой государства.

Как известно, ранее новой коронавирусной инфекцией заразился также министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Его госпитализировали.

По последним данным, в стране с населением почти 85 миллионов человек COVID-19 подтвердили в 375 367 граждан. При этом 232 971 зараженный выздоровел и 10 252 - скончались от осложнений коронавирусной болезни.

Турция занимает 23 место в мире по заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось, что мэр Стамбула Экрем Имамоглу заразился коронавирусом. Он призвал своих подписчиков соблюдать меры предосторожности на фоне пандемии.

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