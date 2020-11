В Испании молодежь протестует против ужесточения карантина

В Барселоне участники протеста против COVID-локдауна забрасывали полицию камнями, а в городе Логроньо грабили магазины.

В Испании вторую ночь подряд продолжаются протесты против ужесточения карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 1 ноября, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что в Мадриде протестующие, преимущественно молодые парни, столкнулись из правоохранителями. Так, демонстранты поджигали мусорные баки на главной улице столицы. Спецназовцы стреляли по ним холостыми патронами.

ALERT VIDEO Coronavirus restrictions protest turner violent into riots as Spanish youth clashes with Police. This is happening Huelin, #Malaga, #Spain.



pic.twitter.com/fi4A6MLyvA — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 1, 2020

В Барселоне участники протеста забрасывали полицию камнями, а в городе Логроньо на севере страны протестующие взялись грабить магазины.

WATCH: Some reports of unrest, vandalism, and looting during anti-lockdown protests in Spain pic.twitter.com/KtciLZLoFv — BNO Newsroom (@BNODesk) October 31, 2020

Премьер-министр Педро Санчес осудил протесты молодежи.

"Только благодаря ответственности, единству и самопожертвованию мы сможем победить пандемию, опустошающую все страны. Жестокое и иррациональное поведение групп меньшинств недопустимо. Это не выход", - написал он в Twitter.

Massive crowds take to the streets of #Madrid, Spain, to protest new COVID-19 lockdown measures. pic.twitter.com/L1P2RDyGvs — SV News (@SVNewsAlerts) November 1, 2020

Напомним, власти Испании продлили чрезвычайное положение в стране до 9 мая 2021 года. Депутаты проголосовали за постановление, добавив к нему обязательство Санчеса отчитываться о ситуации каждые два месяца.

В Европе "тревожно". Испания вновь первая по COVID

