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В Лионе арестовали подозреваемого в покушении на священника - СМИ

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Вероятного злоумышленника задержали в одном из кафе французского города. Его заключили под стражу.
Место происшествия
Место происшествия
twitter.com/OfEurope

Во французском городе Лион правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в вооруженном нападении на православного священника на пороге церкви. Об этом в субботу, 31 октября, сообщил местное издание Lyonmag.com.

Отмечается, что вероятного злоумышленника задержали в одном из кафе города. Оружия при нем не обнаружили.

По данным телеканала BFM, который ссылается на прокуратуру Лиона, подозреваемый взят под стражу.

"Внешность задержанного может соответствовать описаниям, предоставленным свидетелями. При нем не нашли никакого оружия", - подтвердили в прокуратуре, сообщил BFM.

Напомним, ранее неизвестный дважды в упор выстрелил в 52-летнего православного священника, когда тот запирал церковь. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Протоиерея госпитализировали в тяжелом состоянии.

Кроме того, 29 октября во французских городах Ницца, Авиньон и Лион произошли атаки исламских фанатиков. В Ницце погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена, в Авиньоне и Лионе обошлось без жертв. Правительство Франции объявило максимальный уровень террористической угрозы. 

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Теги: Франция, священник, арест, Лион, подозреваемые
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Источник: korrespondent.net

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