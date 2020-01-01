Трамп сообщил, чем займется после выборов

Американский лидер перечислил множественные мероприятия, запланированные на ближайшие дни.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что ему понадобится отдых после всеобщих выборов в стране - завершения президентской кампании. В этом глава Белого дома признался сторонникам в штате Пенсильвания во время выступления в субботу, 31 октября.

"Сегодня у нас запланировано три митинга, завтра - пять. На самом скромном из них ожидается не менее 25 тысяч человек. В понедельник у нас будет пять или шесть мероприятий", - перечислил американский лидер.

В связи с этим, сообщил он, необходимо отдохнуть, когда все закончится.

"Я даже не знаю, чем мы займемся после этого. Я полагаю, что мы просто пойдем домой и отдохнем", - отметил глава государства.

Напомним, всеобщие выборы в США намечены на 3 ноября. По последним данным портала United States Elections Project, уже более 91 миллиона американцев проголосовали досрочно. Среди них и главные претенденты на пост президента - Джозеф Байден и Дональд Трамп.

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