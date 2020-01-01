COVID: третья страна Европы с миллионом заболевших

Всего с начала пандемии в Великобритании, где первые два случая коронавируса обнаружили 31 января 2020 года, уже диагностировано 1 011 660 случаев заражения.

В Британии более миллиона заболевших COVID Getty

Великобритания стала третьей европейской страной, в которой коронавирусную инфекцию выявили у более миллиона человек время пандемии в мире. Такие данные следуют с сайта Worldometer 1 ноября.

Всего с начала пандемии в Великобритании, где первые два случая коронавируса обнаружили 31 января 2020 года, уже диагностировано 1 011 660 случаев заражения. 46 555 пациентов с COVID-19 уже умерли.

30 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне увеличения количества инфицированных COVID-19 объявил четырехнедельном локдауне на территории Англии.

Испания стала первой страной в ЕС с миллионом зараженных COVID. Позже Франция достигла таких цифр.

Атрофия мозга. Неожиданные последствия COVID-19

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet