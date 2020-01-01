В Канаде мужчина в средневековой одежде убил двух и ранил пятерых

Мужчину задержали.

Полиция Квебека арестовала подозреваемого незадолго до 1 часа ночи по местному времени в воскресенье после того, как двое погибли и пятеро получили ранения.

Пресс-секретарь полиции Этьен Дойон сказал, что подозреваемому около 20 лет, и не сказал, был ли он известен полиции.

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Он сказал, что пятеро пострадавших были доставлены в местную больницу с разной степенью травм. Подозреваемый также был доставлен в больницу для обследования, сказал Дойон.

Полиция сообщила, что поздно вечером в субботу они охотились на человека, одетого в средневековую одежду и вооруженного холодным оружием, который оставил "несколько жертв".

По словам Дойона, нападения произошли недалеко от замка Фронтенак на улице Рю де Бастион, а позже подозреваемый был арестован недалеко от Старого порта города.

Полиция просит жителей оставаться дома.

Напомним, ранее сообщалось, что в Канаде копы застрелили на улице мужчину с ножом.