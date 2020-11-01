Выборы в Грузии: партия Саакашвили проигрывает

Экс-президент уже заявил о несогласии с результатами подсчетов голосов.

На парламентских выборах в Грузии предварительно лидирует правящая партия "Грузинская мечта". Уже подсчитано 80 процентов бюллетеней и партия получает более 48 процентов. Ее ближайший конкурент - "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили - более 25 процентов голосов.

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В парламент проходят также несколько небольших партий, поскольку проходной барьер составляет лишь один процент.

Оппозиция уже заявила о несогласии с результатами голосования. Еще до публикации официальных результатов Михаил Саакашвили заявил о победе оппозиции. Ее лидеры призвали граждан выйти на митинг на проспект Руставели в центре Тбилиси вечером 1 ноября. Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы, а "Грузинская мечта" узурпировала власть.

Выборы были проведены по новым правилам после того, как в диалоге между властью и оппозицией было изменено законодательство.

"Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили правит в Грузии с 2012 года. Оппозиция обвиняет ее, помимо прочего, в реализации пророссийской политики, но власти это отрицают.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Грузии оплатят населению услуги ЖКХ.