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Выборы в Грузии: партия Саакашвили проигрывает

Комментариев: 3
Экс-президент уже заявил о несогласии с результатами подсчетов голосов.
Саакашвили призвал сторонников выйти на акцию протеста
Саакашвили призвал сторонников выйти на акцию протеста
EPA/UPG

На парламентских выборах в Грузии предварительно лидирует правящая партия "Грузинская мечта". Уже подсчитано 80 процентов бюллетеней и партия получает более 48 процентов. Ее ближайший конкурент - "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили - более 25 процентов голосов.

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В парламент проходят также несколько небольших партий, поскольку проходной барьер составляет лишь один процент.

Оппозиция уже  заявила о несогласии с результатами голосования. Еще до публикации официальных результатов Михаил Саакашвили заявил о победе оппозиции. Ее лидеры призвали граждан выйти на митинг на проспект Руставели в центре Тбилиси вечером 1 ноября. Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы, а "Грузинская мечта" узурпировала власть.

Выборы были проведены по новым правилам после того, как в диалоге между властью и оппозицией было изменено законодательство.

"Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили правит в Грузии с 2012 года. Оппозиция обвиняет ее, помимо прочего, в реализации пророссийской политики, но власти это отрицают.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Грузии оплатят населению услуги ЖКХ.

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Теги: Грузия, выборы, Михеил Саакашвили
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Комментариев (3)
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Жеральд    01.11.2020, 12:05
Оценка:  +25
Жеральд
саакашвили успевает везде...и в Украине и в Грузии....
Woodbrother    01.11.2020, 10:28
Оценка:  +23
Woodbrother
Сам Cаакашвили сейчас "отчаянно борется с коррупцией и барыгами" на элитном курорте Греции. А чего бы и нет. В Украине сейчас сыро, холодно, не комфортно. А в Греции- вечное лето. Тем более, что все это оплачивают из своих карманов украинские лошары
wert-71    01.11.2020, 14:19
Оценка:  +10
wert-71
порохоботам методичку ніяк не змінять. Лошари, змініть самі, у вас же мізки є?
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