Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 51

Ведутся поисково-спасательные работы.

Число жертв землетрясения в Измире увеличилось до 51, заявил вице-президент Турции Фуат Октай. Об этом сообщает Анадолу. 2076 спасателей продолжают поисково-спасательные работы в восьми разрушенных зданиях, сказал чиновник.

Читай также: Землетрясение в Турции: число погибших достигло 38

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа в свою очередь сообщил, что в больницы были доставлены 896 пострадавших в результате землетрясения в Измире.

"По состоянию на утро первого ноября из больниц выписаны 682 человека. В настоящий момент продолжается лечение 214 человек, восемь из них в реанимации. Состояние трех пострадавших критическое", - сказал министр.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), по состоянию на 07:00 по местному времени после землетрясения последовали 812 афтершоков, 40 из которых магнитудой свыше 4.

Напомним, ранее сообщалось, что после землетрясения в Измире из-под завалов спасли более ста человек.