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Киев назвал условие диалога с оппозицией Беларуси

Комментариев: 5
Украина не хочет и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней страны, но должна понимать, какой политики будут придерживаться оппозиционеры, сказал Кулеба.
Украину не устраивает неопределенность белорусской оппозиции по Крыму
Украину не устраивает неопределенность белорусской оппозиции по Крыму

Украина готова вести диалог с оппозицией Беларуси, когда у нее появится четкая позиция по аннексии Крыма и действиям России на Донбассе, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

"Мы готовы вести диалог с лидерами белорусской оппозиции. Но как министр иностранных дел, прежде чем вступить в этот диалог, я должен четко убедиться, какой будет позиция этих людей в отношении Украины, российской агрессии, незаконной оккупации Крыма", - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина не хочет и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси, но должна понимать, какой политики будут придерживаться оппозиционеры в случае прихода к власти.

"После этого я буду готов встречаться. Пока то, что они артикулируют, оно такое - ни о чем", - заявил министр.

В июле главное лицо белорусской оппозиции Светлана Тихановская со второй попытки ответила, чей Крым: "юридически украинский, фактически - российский". Ранее она назвала это вопрос "раскалывающим общество" и уклонилась от прямого ответа. 1 сентября она сказала, что Крым "отошел России незаконно, но у беларусов есть разные взгляды на это".

 

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Теги: Оппозиция, Беларусь, Крым, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Колишній-східняк    01.11.2020, 15:23
Оценка:  +8
Колишній-східняк
Пока что они хотят чтобы путинг их рассудил...
wert-71    01.11.2020, 14:25
Оценка:  +11
wert-71
-- 1 сентября она сказала, что Крым "отошел России незаконно, но у беларусов есть разные взгляды на это". --

тому що вата. Не ліпша за русську, вори в душі
nelci    01.11.2020, 13:07
Оценка:  -25
nelci
Разве сношение с оппозицией другой страны не есть вмешательство во внутренние дела другой страны или теперь это по другому называется?
Путин-Xyйло    01.11.2020, 13:49
Оценка:  +19
Путин-Xyйло
Когда Путин общается с ОПоЖопой и Мертвечуком - это он их снашает или вмешивается во внутренние дела Украины?
TRIGER25    01.11.2020, 13:54
Оценка:  +16
TRIGER25
да ... отношения с оппозицией другой страны особенно когда там идет борьба за власть прямое вмешательство в дела страны ... Но ты должен понимать - все что делает Путин в отношении Украины - прямое зло - то что делам мы по отношению к другим странам автоматическое благо ...
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