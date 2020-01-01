Число заболевших COVID-19 в мире: статистика

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом приходится на США, где COVID-19 диагностировали у 9,1 миллиона человек.

В мире с начала пандемии коронавирусной инфекции заразились более 46 миллионов человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса 1 ноября. За это время официально погибли 1 195 930 заболевших.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом приходится на США, где COVID-19 диагностировали у 9,1 миллиона человек. Следом идут Индия (8,1 млн), Бразилия (5,5) и Россия (1,6 млн). Случаи заражения зафиксированы в 190 странах мира.

Больше всего смертей среди заболевших COVID-19 зарегистрировано в США (230 тысяч), в Бразилии (159 тысяч) и Индии (121 тысяча.).

Украина занимает 23 место по числу зараженных и 24 место по числу скончавшихся от коронавируса.

COVID: третья страна Европы с миллионом заболевших

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