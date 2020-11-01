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В Минске заметили вездеходы силовиков с пулеметами

Комментариев: 4
На 1 ноября назначена протестная акция Дзяды (Предки), приуроченная к дню поминовения, который в Беларуси отмечается 2 ноября.
Колонна проследовала в направлении стелы Минск - город-герой
Колонна проследовала в направлении стелы Минск - город-герой
TUT.BY

На проспекте Победителей в Минске заметили колонну из нескольких броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше, сообщает Интерфакс 1 ноября со ссылкой на очевидцев. Такая техника появляется в городе впервые за время протестов.

По данным агентства, колонна проследовала в направлении стелы Минск - город-герой.

На 1 ноября назначена протестная акция Дзяды (Предки), приуроченная к дню поминовения, который в Беларуси отмечается 2 ноября.

Участники планируют пройти от центра Минска к урочищу Куропаты на окраине города - месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий.

Кроме того, в Минске операторы мобильной связи ограничивают доступ в интернет по требованию госорганов, сообщили в компаниях МТС и А1.

Кроме того, в Минске закрыты три станции метро: Академия наук, Парк Челюскинцев и Московская, сообщила администрация метрополитена в Telegram. 

Ранее в МИД Украины сообщили, что готовы вести диалог с оппозицией Беларуси, когда у нее появится четкая позиция по аннексии Крыма и действиям России на Донбассе.

 

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Теги: Беларусь, протесты, Минск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    01.11.2020, 15:27
Оценка:  +7
Колишній-східняк
Будуть руки відривати.
Krotol2    01.11.2020, 14:52
Оценка:  -26
Krotol2
Ну наконец то подкосят немного подонков
Woodbrother    01.11.2020, 16:27
Оценка:  0
Woodbrother
Вам бы к врачу сходить, подлечить крышу. Крыша у вас заметно прохудилась за время непосильного труда в пригожинской навозной куче
Путин-Xyйло    01.11.2020, 13:51
Оценка:  +15
Путин-Xyйло
Почему не танки? Хотя у беларусов очень страшные флаги, танкисты могут усраться
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