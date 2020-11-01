В Минске заметили вездеходы силовиков с пулеметами

На 1 ноября назначена протестная акция Дзяды (Предки), приуроченная к дню поминовения, который в Беларуси отмечается 2 ноября.

На проспекте Победителей в Минске заметили колонну из нескольких броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше, сообщает Интерфакс 1 ноября со ссылкой на очевидцев. Такая техника появляется в городе впервые за время протестов.

По данным агентства, колонна проследовала в направлении стелы Минск - город-герой.

На 1 ноября назначена протестная акция Дзяды (Предки), приуроченная к дню поминовения, который в Беларуси отмечается 2 ноября.

Участники планируют пройти от центра Минска к урочищу Куропаты на окраине города - месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий.

Кроме того, в Минске операторы мобильной связи ограничивают доступ в интернет по требованию госорганов, сообщили в компаниях МТС и А1.

Кроме того, в Минске закрыты три станции метро: Академия наук, Парк Челюскинцев и Московская, сообщила администрация метрополитена в Telegram.

Ранее в МИД Украины сообщили, что готовы вести диалог с оппозицией Беларуси, когда у нее появится четкая позиция по аннексии Крыма и действиям России на Донбассе.

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