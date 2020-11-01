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В Минске проходит акция протеста против террора

Комментариев: 2
Беларусы вышли на акцию против режима Лукашенко.
Акция протеста в Беларуси
Акция протеста в Беларуси
EPA/UPG

В столице Беларуси 1 ноября происходит очередная массовая акция противников Александра Лукашенко. Она называется "Марш против террора". Участники планируют из центра Минска отправиться в урочище Куропаты, мемориала жертв сталинского террора. В колонне на момент начала движения было несколько тысяч человек.

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Как сообщает белорусская служба Радио Свобода, в Минске снова начались перебои с мобильным интернетом, закрыты несколько станций метро, ​​на улицах появилась спецтехника правоохранительных органов. Центр города вновь был перекрыт ОМОНом.

Протесты в Минске и других белорусских городах не утихают с 9 августа. Тогда в стране прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победу на них одержал Александр Лукашенко. Оппозиция итоги выборов не признает и требует отставки Лукашенко. Власть отвечает на протесты насилием.

2 ноября в Беларуси отмечают День памяти предков, "Дзяды". В связи с эпидемической ситуацией многие приходят на кладбища сегодня, 1 ноября, во избежание скопления людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске заметили вездеходы силовиков с пулеметами.

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Теги: Беларусь, Минск, протесты
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Комментариев (2)
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Uvas    01.11.2020, 16:00
Оценка:  +5
Uvas
Это всё рашка организовывает, они хотят достигнуть точки кипения и потом ввести войска и оккупировать часть или всю белоруссию
Колишній-східняк    01.11.2020, 15:28
Оценка:  +7
Колишній-східняк
Шини палити час.
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