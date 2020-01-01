Мощное землетрясение в Турции: 58 жертв

Эпицентр находился в Эгейском море, наибольшие разрушения понес город Измир. На место катастрофы прибыл Эрдоган.

По меньшей мере 58 человек погибли и 896 пострадали в результате землетрясения на западе Турции, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл на место катастрофы, пишет Anadolu 1 ноября.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море вблизи провинции Измир. В результате стихийного бедствия больше всего пострадал город Измир, где было разрушено около 20 домов.

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