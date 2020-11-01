Силовики в Минске открыли огонь поверх протестующих

В ГУВД подтвердили факт предупредительных выстрелов.

В Минске 1 ноября проходит очередной марш протеста. В центре Минска десятки тысяч белорусов несколькими колоннами движутся в сторону урочища Куропат. Между тем, силовики стреляют в воздух и задерживают граждан.

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Официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич объяснила, что силовики стреляли в воздух, пытаясь таким образом остановить участников несанкционированного митинга в столице.

По словам Ганусевич, сотрудники правоохранительных органов произвели предупредительные выстрелы в воздух, тем самым пресекая нарушения законодательства. На вопрос о том, стреляли ли силовики резиновыми пулями под ноги участникам протестов она ответила, что не располагает такими данными.

В воскресенье в Минске проходит протестная акция под названием “Дзяды“ (“Предки“), которую приурочили ко дню поминовения, который в Беларуси отмечают 2 ноября. В время марша люди скандируют: “Жыве Беларусь!“, “Уходи!“, “Не забудем, не простим!“, “Пошел вон!“.

Утром в воскресенье акцией в центре Минска появились бронированные вездеходы с пулеметами, а также водометы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске проходит акция протеста против террора.