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Силовики в Минске открыли огонь поверх протестующих

Комментариев: 3
В ГУВД подтвердили факт предупредительных выстрелов.
Силовики открыли огонь
Силовики открыли огонь
tut.by

В Минске 1 ноября проходит очередной марш протеста. В центре Минска десятки тысяч белорусов несколькими колоннами движутся в сторону урочища Куропат. Между тем, силовики стреляют в воздух и задерживают граждан. 

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Официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич объяснила, что силовики стреляли в воздух, пытаясь таким образом остановить участников несанкционированного митинга в столице.

По словам Ганусевич, сотрудники правоохранительных органов произвели предупредительные выстрелы в воздух, тем самым пресекая нарушения законодательства. На вопрос о том, стреляли ли силовики резиновыми пулями под ноги участникам протестов она ответила, что не располагает такими данными.

В воскресенье в Минске проходит протестная акция под названием “Дзяды“ (“Предки“), которую приурочили ко дню поминовения, который в Беларуси отмечают 2 ноября. В время марша люди скандируют: “Жыве Беларусь!“, “Уходи!“, “Не забудем, не простим!“, “Пошел вон!“.

Утром в воскресенье акцией в центре Минска появились бронированные вездеходы с пулеметами, а также водометы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске проходит акция протеста против террора.

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Теги: Минск, протесты, Беларусь
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Комментариев (3)
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Woodbrother    01.11.2020, 16:13
Оценка:  +1
Woodbrother
Акция придурков в бронежилетах и с ружьями кем то санкционирована ? Что то не помню, что бы Тихановская такие приказы давала.
Колишній-східняк    01.11.2020, 15:55
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Зря теряли время со своими хороводами. Теперь всё будет сложнее.
Woodbrother    01.11.2020, 16:17
Оценка:  +2
Woodbrother
Людям хотелось по мирному. По мирному не вышло. К тому же у белорусов нет опыта Майданов. Интересно, успеет ли лукашенко удрать
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