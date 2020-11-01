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В России рекорд заражений коронавирусом за сутки

Комментариев: 2
На фоне роста заболеваемости в Кремле признали, что отечественная система здравоохранения испытывает острою нехватку медиков.
Коронавирус в России
Коронавирус в России
Суточный прирост пациентов с COVID-19 в РФ составил 18 655 человек, это максимальный показатель за все время эпидемии, сообщает РБК.
 

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1 ноября стал третьим днем подряд, когда суточный прирост заражений в сутки превышает 18 тысяч. Предыдущий рекорд был 30 октября, тогда заболели 18 283 человека.
 
На фоне роста заболеваемости в Кремле признали, что отечественная система здравоохранения испытывает острою нехватку медиков.
 
В общей сложности с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 1,636 млн россиян.
 
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (5261), Санкт-Петербурге (896) и в Подмосковье (545).
 
Напомним, что за прошедшие сутки в Украине выявили 7959 новых случаев коронавирусной инфекции, 110 больных умерли, 2513 - выздоровели. 
 

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Теги: Россия, эпидемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Shaab    01.11.2020, 16:29
Оценка:  +1
Shaab
Всі дружно продовжуємо вірити в анекдоти медведчука про росіянську супервакцину.
Колишній-східняк    01.11.2020, 15:52
Оценка:  +7
Колишній-східняк
Подключите шаманов.
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